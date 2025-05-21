Губернатор раскрыл подробности о мощном взрыве в многоэтажке Ставрополя

Ставропольский губернатор Владимиров: При взрыве в многоэтажке пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве в многоэтажном доме Ставрополя. Подробности о ситуации сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом», — написал он.

По данным главы региона, пострадавшей оказывается медицинская помощь. Данных о том, в каком состоянии находится получившая травмы, не приводится. На месте происшествия работают экстренные службы и глава Ставрополя, специалисты приступят к обследованию здания как только это станет возможным.

Мощный взрыв на 18 этаже жилого дома в Ставрополе прогремел утром в среду, 21 мая. В результате взрыва около 30 машин оказались завалены обломками, также оказались повреждены соседние квартиры. В сети также появились первые кадры с места взрыва.