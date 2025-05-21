Появились кадры после взрыва в жилом доме в российском городе

Shot опубликовал кадры после взрыва в жилом доме в Ставрополе

Появилось видео после взрыва в жилом доме в Ставрополе. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram.

Как видно на кадрах, несколько квартир на верхнем этаже разрушены — окна полностью выбило, обрушилась часть стены, из помещения валит густой черный дым. Также оказались повреждены припаркованные возле дома автомобили.

О взрыве на 18 этаже дома стало известно утром в среду, 21 мая. Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв газа. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали несколько квартир, а также около 30 машин оказались завалены обломками.

