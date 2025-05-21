В российской многоэтажке прогремел мощный взрыв

В жилом доме Ставрополя прогремел взрыв, машины оказались завалены обломками

В жилом доме Ставрополя прогремел мощный взрыв. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По его информации, в результате взрыва около 30 машин оказались завалены обломками. Взрыв прогремел на 18 этаже дома — взрывной волной он вынес несущие стены и перекрытия. Предварительно, причиной случившегося стал взрыв газа. Информация о пострадавших пока уточняется.

Shot уточняет, что взрыв прогремел на улице Тухачевского. Он повредил несколько соседних квартир на 18 этаже и на этажах ниже. После взрыва в квартире начался пожар.

Ранее взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме Дагестана. Два человека пострадали, их доставили в ожоговый центр.