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08:07, 22 апреля 2025Россия

В Дагестане в десятиэтажном доме прогремел взрыв

МЧС: При взрыве газа в десятиэтажном доме Махачкалы пострадали два человека
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В десятиэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв. Об этом сообщило управление МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.

По информации министерства, взрыв прогремел в доме на улице Бейбулатова. В результате пострадали два человека — их доставили в ожоговый центр республиканской клинической больницы имени Вишневского.

«Эвакуация жильцов не проводилась. Обрушений нет, выбиты две оконные рамы. На месте работают 30 специалистов и 9 единиц техники», — отчитались в министерстве.

Взрыв газа ранее произошел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. Огонь полностью охватил одну из квартир, пять человек пострадали.

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