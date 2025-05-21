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08:42, 21 мая 2025Россия

Раскрыты масштабы разрушений после взрыва в российской многоэтажке

После взрыва в доме в Ставрополе более 50 автомобилей получили повреждения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

После взрыва в доме в Ставрополе более 50 автомобилей получили повреждения. Масштабы разрушений раскрыла Baza в своем Telegram.

При этом Shot сообщил, что около 60 машин, припаркованных у взорвавшегося дома, пострадали от упавших обломков. Как видно на распространившихся в сети кадрах, дворовые дороги оказались полностью засыпаны грудами камней.

По данным Baza, в результате взрыва пострадали четыре квартиры, одна из которых разрушена полностью. Сообщается, что пожар уже потушили, а дом отключили от коммуникаций. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

О взрыве на 18 этаже жилого дома в Ставрополе стало известно утром в среду, 21 мая. Выбегающих из здания россиян сняли на видео. Предварительно, пострадала одна женщина. По некоторым данным, причиной произошедшего стал взрыв газа.

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