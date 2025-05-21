После взрыва газа в жилом доме Ставрополя организовали проверку

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоэтажке Ставрополя

Прокуратура края начала проверку по факту взрыва бытового газа в одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном ведомстве собираются дать оценку исполнения требований законодательства в вопросе технического обслуживания газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

О взрыве на 18 этаже жилого дома в Ставрополе стало известно утром в среду, 21 мая. В результате ЧП, свыше 50 автомобилей получили повреждения.