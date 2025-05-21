СК возбудил дело после взрыва газа в многоквартирном жилом российском доме

В Ставрополе СК возбудил дело по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме

После взрыва газа в жилом доме Ставрополя организовали проверку

Начало событий в новости После взрыва газа в жилом доме Ставрополя организовали проверку

В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По предварительной информации, ЧП произошло утром 21 мая в квартире дома, расположенного на улице Тухачевского. Там произошел хлопок газовоздушной смеси. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Кроме того, на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК России.

Для координации работы следователей и криминалистов, а также оперативных служб на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя управления СК России по краю Владимир Хорольский.

Ранее прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту взрыва бытового газа в одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя.