В России заявили о возможном начале боевых действий в районе Крыма

Проект «Записки ветерана» предрек начало боевых действий в районе Крыма

Действия Украины могут свидетельствовать о возможной подготовке Украиной крупного контрнаступления, в ходе которого не исключено начало боевых действий в районе Крыма. Об этом сообщает проект «Записки ветерана» в Telegram.

Как заявил военблогер, он предполагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться парализовать работу российских аэропортов, а также постараются измотать приграничные районы России ударами из ствольной артиллерии.

«[Украина] начнет контрнаступать настолько, несколько сможет. (...) Боевые действия в Крыму перейдут в новую фазу не только в воздухе, но и на море», — предрекли авторы проекта.

По мнению автора «Записок ветерана», этот вывод следует из «тайминга» дроновых ударов ВСУ, которые продолжаются уже несколько недель. Проект выдвигает версию, что Украина отвергнет российский список требований для остановки боевых действий и в ближайшее время «никакого мира не будет».

Ранее, 27 мая, Минобороны России обвинило Украину в провокации для срыва предложенных Москвой переговоров.