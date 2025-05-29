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13:39, 29 мая 2025Силовые структуры

Купивших алкоголь подросткам для кровавой вечеринки в Байкальске задержали

В Байкальске задержали купивших алкоголь подросткам для кровавой вечеринки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

В Байкальске Иркутской области правоохранители задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам, которые в результате стали участниками кровавой вечеринки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины проходят подозреваемыми по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий»). Их уже допросили следователи.

Часть допроса попала на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах следователи зачитывает подозреваемым, на каком основании их задержали. Далее они подтверждают, что им все понятно, и подписывают бумаги.

С 27 по 28 мая подростки с разрешения родителей отмечали день рождения одной из девочек в садоводстве в Байкальске. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на друзей. В результате четверо несовершеннолетних не выжили, еще четверо получили ранения, их госпитализировали. После нападения молодой человек устроил пожар в доме, но не смог из него выбраться.

В социальных сетях появились кадры с той вечеринки. На них видно большое количество алкоголя, который по закону не должны были продать несовершеннолетним.

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