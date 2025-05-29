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04:15, 29 мая 2025Ценности

Линдси Лохан отказалась от штанов в фотосессии для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lindsaylohan

Американская актриса Линдси Лохан снялась в откровенном образе для модного журнала Elle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Ловушки для родителей» позировала на размещенном черно-белом фото в остроносых туфлях, шубе и облегающем боди, надетом поверх колготок. При этом видно, что знаменитость решила отказаться от штанов.

В то же время Лохан поделилась другими снимками со съемки. Так, она предстала перед камерой в кожаном костюме, который она примерила на голое тело. Кроме того, актриса продемонстрировала фигуру в латексных брюках, кружевной майке и леопардовом пиджаке.

В апреле пользователи сети оценили внешность Линдси Лохан на фото с красной дорожки фразой «муж оплатил хирургов».

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