Линдси Лохан отказалась от штанов в фотосессии для журнала

Американская актриса Линдси Лохан снялась в откровенном образе для модного журнала Elle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Ловушки для родителей» позировала на размещенном черно-белом фото в остроносых туфлях, шубе и облегающем боди, надетом поверх колготок. При этом видно, что знаменитость решила отказаться от штанов.

В то же время Лохан поделилась другими снимками со съемки. Так, она предстала перед камерой в кожаном костюме, который она примерила на голое тело. Кроме того, актриса продемонстрировала фигуру в латексных брюках, кружевной майке и леопардовом пиджаке.

В апреле пользователи сети оценили внешность Линдси Лохан на фото с красной дорожки фразой «муж оплатил хирургов».