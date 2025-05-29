Лукашенко захотел составить конкуренцию США в космосе

Лукашенко предложил создать белорусский аналог NASA

Белорусским чиновникам необходимо подумать над вопросом создания белорусского аналога NASA. Возможность составить конкуренцию США в космосе президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил на совещании с руководством Совета министров, трансляция доступна на сайте телеканала «Первый информационный».

«И что получим от создания "белорусского НАСА"? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание?» — предложил задуматься он.

По словам президента страны, в советский период в Белоруссии сложилась космическая отрасль, контроль над которой сейчас осуществляет Национальная академия наук. Лукашенко посчитал возможным создать другой механизм регулирования космической деятельности в республике.

Ранее лидер Белоруссии назвал космос белорусским. Он отметил, что Минск вышел на новый уровень сотрудничества с другими странами в этой отрасли.