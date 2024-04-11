Лукашенко заявил о новом уровне участия Белоруссии в космических программах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал космос белорусским. Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы жили одним лозунгом, одной идеей: "Космос — наш". Все мы об этом думали, мечтали — свершилось», — отметил Лукашенко.

По его словам, полет космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию (МКС) вывел Белоруссию на новый уровень участия в космических программах.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» состоялся 23 марта с космодрома Байконур. На борту корабля находились первая участница от Белоруссии Марина Василевская, а также космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Комментируя данное событие, Лукашенко отметил, что Белоруссия стала космической державой. При этом строительство космодрома в республике глава государства назвал нецелесообразным.