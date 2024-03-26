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17:53, 26 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал космодром нецелесообразным после слов о космической державе

Лукашенко: у Белоруссии нет планов по строительству космодрома и созданию ракет
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет планов построить собственный космодром. Об этом сообщает агентство БелТА.

При этом ранее, комментируя полет первой участницы от Белоруссии Марины Василевской на Международную космическую станцию (МКС), глава государства называл Белоруссию «космической державой». По его словам, он вместе со всеми радовался, что страна «достигла вершины в космосе».

Позднее Лукашенко пояснил, что и строительство космодрома, и создание собственных ракет в Белоруссии в настоящее время нецелесообразно. Он уточнил, что сегодня у республики есть возможность реализовывать свои проекты совместно с Россией. Президент добавил, что на данном этапе более важными представляются национальные космические программы и создание спутников. Он отметил, что это уже технологически доступно Минску.

25 марта космический корабль «Союз МС-25» с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американкой Трейси Дайсон на борту совершил стыковку с МКС. Пуск ракеты состоялся 23 марта с космодрома Байконур.

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      Екатерина Грищенко
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