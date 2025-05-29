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15:18, 29 мая 2025Экономика

Маск потерпел неудачу с сокращением государственных расходов США

Politico: Маск потерпел неудачу с сокращением расходов США на $1 трлн
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск потерпел неудачу с сокращением государственных расходов США. Об этом сообщает Politico.

Возглавляя недавно созданное ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), Маск не достиг цели по сокращению трат государственной казны на триллион долларов, а также не повлиял на кризис госдолга в США.

«DOGE запомнится скорее как хаотичная упущенная возможность, чем как трансформация федерального правительства», — отмечает Politico.

В среду Маск написал на своей странице в социальной сети X, что запланированный срок его полномочий на посту специального госслужащего подходит к концу. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.

Деятельность бизнесмена в качестве главы DOGE в администрации Трампа вызвала масштабную критику. В результате Маск дал обещание тратить гораздо меньше времени на политику и выразил мнение, что и так сделал уже достаточно.

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