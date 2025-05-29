Мать подорванного ветерана СВО отреагировала на преступление фразой «был в списке целей»

Мать подорванного ветерана СВО Гурциева: Он был в списке целей Украины

Елена, мать ветерана специальной военной операции Заура Гурциева, подорванного в Ставрополе, отреагировала на преступление фразой «был в списке целей». Комментарий россиянки приводит Ura.ru.

Женщина поделилась, что сына последнее время часто вызывали в ФСБ. Ему говорили, что он в разработке Украины, пояснила мать Гурциева.

«Он был прямой, он все говорил в глаза», — заявила она, добавив, что бывший военнослужащий на новом посту хотел многое улучшить для жизни ставропольцев.

Россиянка отметила, что накануне не созвонилась с сыном. Ночью она отправила Гурциеву сообщение, но ответа так и не получила.

Ранее стало известно, что взрыв в Ставрополе унес жизнь ветерана спецоперации и первого заместителя главы города Гурциева — трагедия произошла в ночь на 29 мая.

Удалось установить, что бомбу на встречу с военным принес 29-летний Никита Пеньков, живший с ним в одном доме.