В Ставрополе подорвали освобождавшего Мариуполь ветерана СВО. Кто мог послать к нему смертника с самодельной бомбой?

При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и первый замглавы города Заур Гурциев

Взрыв в Ставрополе унес жизнь ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Заура Гурциева — трагедия произошла в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с Гурциевым принес 29-летний Никита Пеньков, живший в одном доме с ветераном, — как только они оказались рядом, раздался взрыв, ставший летальным для обоих.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию, при этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключил, что преступление квалифицируют как теракт. Подробности о том, что известно о взрыве в Ставрополе, выясняла «Лента.ру».

Взрыв в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая

Взрыв во дворе жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на четверг, 29 мая. Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату, был слышен громкий хлопок. Позже стало известно, что взрыв унес жизни двоих человек. На место ЧП приехали саперы и кинологи.

Утром 29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что взрыв унес жизнь ветерана СВО Заура Гурциева, который участвовал в программе «Время героев». На данный момент причины произошедшего устанавливаются, рассматривается в том числе версия о теракте.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины Владимир Владимиров губернатор Ставропольского края

Помимо Гурциева, взрыв также стал летальным для 29-летнего Никиты Пенькова --именно он принес бомбу на встречу с ветераном. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Пеньков подходит к Гурциеву, стоящему у подъезда, — и сразу раздается мощный взрыв.

Бомбу в Ставрополе активировали дистанционно

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которым подорвали ветерана СВО Заура Гурциева, составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, взрывчатка была безоболочной, поэтому на месте трагедии не осталось обломков.

Никита Пеньков нес СВУ в сумке. Оно было приведено в действие дистанционно, после того как мужчина подошел к военному.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Подозреваемого могли использовать втемную

По данным издания Baza, Никита Пеньков с начала мая арендовал квартиру в многоквартирном доме на улице Чехова, где и встретился с ветераном СВО.

Следователи выяснили, что Гурциев и Пеньков были знакомы. В ведомстве подчеркнули, что следствие рассматривает все возможные версии, в том числе террористический акт. При этом следователи не исключают, что Пеньков мог не знать о бомбе и его могли использовать втемную.

Взрыв сразу стал летальным для Пенькова, Гурциев еще какое-то время был жив. Дома у подозреваемого уже прошли обыски — по данным Baza, никаких взрывчатых веществ в жилище обнаружено не было. Однако следователи изъяли телефон и ноутбук.

Момент встречи Никиты Пенькова (слева) и Заура Гурциева Кадр: Telegram-канал SHOT

Следователи возбудили дело об убийстве

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в Ставрополе — об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Расследование ведется по статьям 105 («Убийство общеопасным способом») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

В управлении СКР по Ставропольскому краю также уточнили, что на месте происшествия работают криминалисты. Ведомство опубликовало место взрыва в Ставрополе. На кадрах следователи продолжают работу на месте происшествия: проводят осмотр, назначают экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя

Заур Гурциев был кадровым офицером Министерства обороны РФ, возглавлял Центр боевого управления авиацией. В Вооруженных силах страны служил с 2007 года. В сентябре 2024 года его назначили первым заместителем главы Ставрополя.

Согласно данным проекта «Время героев», погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя — он «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность».

В том числе благодаря этому удалось поразить базу снабжения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). За боевые заслуги Заур Гурциев при жизни был награжден многими государственными наградами. Это орден Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль Жукова, медаль Суворова

Сохранить жизнь человека подвластно, наверное, одному Богу. Но снизить риски — это заслуга командира. И я считаю своей главной заслугой, что при выполнении боевых задач я относился к людям как к своим родным и сделал все, чтобы они были живы и здоровы Заур Гурциев о своей службе

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru