Место подрыва ветерана СВО в российском городе попало на видео

СК показал место взрыва в Ставрополе, где погиб ветеран СВО Гурциев

Следственный комитет России (СКР) показал на видео место подрыва в Ставрополе ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах следователи продолжают работу на месте происшествия: проводят осмотр, назначают экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв у жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая. Неизвестный, предварительно, взорвал гранату рядом с жилым зданием, двое мужчин стали жертвами взрыва. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров впоследствии сообщил, что один из мужчин — ветеран СВО Гурциев. Следователи возбудили уголовное дело.