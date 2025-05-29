Место подрыва ветерана СВО в российском городе попало на видео

Следственный комитет России (СКР) показал на видео место подрыва в Ставрополе ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.
На кадрах следователи продолжают работу на месте происшествия: проводят осмотр, назначают экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Взрыв у жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая. Неизвестный, предварительно, взорвал гранату рядом с жилым зданием, двое мужчин стали жертвами взрыва. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров впоследствии сообщил, что один из мужчин — ветеран СВО Гурциев. Следователи возбудили уголовное дело.