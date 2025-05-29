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08:42, 29 мая 2025Россия

Стало известно о смерти участника СВО при взрыве в Ставрополе

Губернатор Владимиров сообщил о смерти участника СВО при взрыве в Ставрополе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти ветерана специальной военной операции (СВО) при взрыве в Ставрополе. Информацию об этом он опубликовал в Telegram-канале.

Жертвой взрыва оказался участник СВО Заур Гурциев, который также участвовал в программе «Время героев». Губернатор Ставропольского края выразил родным и близким мужчины глубокие соболезнования.

«На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — написал глава региона.

Он оценил обстановку в Ставрополе после взрыва как спокойную и заверил, что ситуация находится на его контроле.

Взрыв в Ставрополе прогремел во дворе дома на улице Чехова ночью 29 мая. Сообщалось, что неизвестный взорвал гранату, жертвами взрыва, предварительно, стали двое мужчин. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Вот это да!
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