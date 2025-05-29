После взрыва гранаты в российском городе возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил дело после взрыва в Ставрополе, прокуратура проведет проверку

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело после взрыва на улице Чехова в Ставрополе по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного приобретения взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой СУСК.

Известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). По факту взрыва прокуратура проводит проверку.

На место происшествии работали следователи и криминалисты аппарата следственного управления. СК и прокуратура уточняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее неизвестный взорвал гранату во дворе в Ставрополе. В результате происшествия погибли два человека. Жертвами стали двое мужчин, которые сидели на лавочке возле одного из подъездов и распивали алкогольные напитки.