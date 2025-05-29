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00:50, 29 мая 2025Россия

В российском городе произошел взрыв

Неизвестный взорвал гранату во дворе Ставрополя, есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно Media»

В 204 квартале Ставрополя произошел взрыв — неизвестный взорвал гранату во дворе по улице Чехова. Об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно Media».

По словам местных жителей, сейчас на месте работают специальные службы — полиция, медики и пожарные. В МЧС по Ставропольскому краю также сообщили, что есть пострадавшие — они находились на улице в момент взрыва.

Ранее в Николаевской области на юге Украины Женщина взорвала гранату, в результате погиб трехлетний ребенок. Отмечается, что инцидент произошел в селе Комиссаровка. 41-летняя жительница села в состоянии алкогольного опьянения пришла к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Когда женщине отказали, она ушла домой, однако позже вернулась с гранатой Ф-1.

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