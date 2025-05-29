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01:16, 29 мая 2025Россия

Стало известно о жертвах в результате взрыва гранаты в Ставрополе

РИА Новости: При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ставрополе два человека погибли в результате взрыва гранаты во дворе дома по улице Чехова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Как уточняет Telegram-канал Shot, жертвами стали двое мужчин, которые сидели на лавочке возле одного из подъездов и распивали алкогольные напитки.

На месте продолжают работать полицейские и скорая помощь. Краевое МЧС организовало дежурство.

Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату во дворе в Ставрополе. Известно о пострадавших, но их число не уточняется.

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