Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 29 мая 2025Силовые структуры

В квартире подорвавшего ветерана СВО смертника провели обыски

В Ставрополе прошли обыски в квартире подорвавшего ветерана СВО Гурциева мужчины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ставрополе в квартире 29-летнего Никиты Пенькова, подорвавшего ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева, прошли обыски. Об этом пишет Baza.

По его данным, никаких взрывчатых веществ при обыске обнаружено не было. Однако следователи изъяли телефон и ноутбук.

Ранее стало известно, что Пеньков арендовал квартиру в доме на улице Чехова. Именно там мужчины встретились перед взрывом. Гурциев сам приехал к дому Пенькова. Пока неизвестно, насколько близко они были знакомы и как договорились о встрече. Взрывное устройство находилось на Пенькове. Оно было приведено в действие дистанционно, после того как он подошел к военному.

Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

    Раскрыт замысел смертника по подрыву ветерана СВО

    Участник СВО заявил о вынужденном уходе из больницы «без штанов» из-за хамства персонала

    Литовские пловцы отказались делить пьедестал с россиянами

    В Узбекистане вынесли еще один приговор за участие в боевых действиях на стороне России

    Раскрыта мощность подорвавшей ветерана СВО в российском регионе взрывчатки

    Член экипажа подлетел к потолку, упал и сломал ногу во время турбулентности

    Назван самый продаваемый смартфон в мире

    Назван основной претендент на покупку российского бизнеса UniCredit

    Россияне отняли самокат у пятиклассника и скрылись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости