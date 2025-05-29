В квартире подорвавшего ветерана СВО смертника провели обыски

В Ставрополе прошли обыски в квартире подорвавшего ветерана СВО Гурциева мужчины

В Ставрополе в квартире 29-летнего Никиты Пенькова, подорвавшего ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева, прошли обыски. Об этом пишет Baza.

По его данным, никаких взрывчатых веществ при обыске обнаружено не было. Однако следователи изъяли телефон и ноутбук.

Ранее стало известно, что Пеньков арендовал квартиру в доме на улице Чехова. Именно там мужчины встретились перед взрывом. Гурциев сам приехал к дому Пенькова. Пока неизвестно, насколько близко они были знакомы и как договорились о встрече. Взрывное устройство находилось на Пенькове. Оно было приведено в действие дистанционно, после того как он подошел к военному.

Возбуждено уголовное дело.