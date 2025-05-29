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10:25, 29 мая 2025Силовые структуры

Установлена личность погибшего вместе с ветераном СВО в российском городе мужчины

При взрыве в Ставрополе вместе с ветераном СВО Гурциевым погиб 29-летний мужчина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Ставрополе установили личность погибшего вместе с ветераном специальной военной операции (СВО) Зауром Гурциевым. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, второй погибший — 29-летний Никита Пеньков. Он арендовал квартиру в доме на улице Чехова. Именно там мужчины встретились перед взрывом. Отмечается, что Гурциев сам приехал к дому Пенькова. Однако пока неизвестно, насколько близко они были знакомы и как договорились о встрече.

Ранее стало известно, что взрывное устройство находилось на Пенькове. Оно было приведено в действие дистанционно после того, как он подошел к военному.

Взрыв у жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая.

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