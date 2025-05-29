Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

Ветерана СВО Гурциева подорвал смертник

Ветерана СВО Заура Гурциева подорвал смертник, арендовавший квартиру в жилом доме на улице Чехова в Ставрополе, рядом с которым сдетонировала бомба. Об этом пишет Baza.

Взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове, которое было приведено в действие дистанционно после того, как он подошел к военному. Этот момент попал в объектив уличной видеокамеры.

По данным издания, молодой человек в начале мая переехал в многоквартирный дом на улице Чехова, где с ним накануне встретился Гурциев. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы и по какой причине ветеран СВО приехал на встречу со смертником.

Следователи не исключают, что Пеньков мог не знать о бомбе, его могли использовать втемную. От взрыва он погиб сразу, Гурциев еще какое-то время был жив.

Возбуждено уголовное дело.