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10:25, 29 мая 2025Силовые структуры

Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

Ветерана СВО Гурциева подорвал смертник
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Момент взрыва ветерана СВО в российском городе попал на видео

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ветерана СВО Заура Гурциева подорвал смертник, арендовавший квартиру в жилом доме на улице Чехова в Ставрополе, рядом с которым сдетонировала бомба. Об этом пишет Baza.

Взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове, которое было приведено в действие дистанционно после того, как он подошел к военному. Этот момент попал в объектив уличной видеокамеры.

По данным издания, молодой человек в начале мая переехал в многоквартирный дом на улице Чехова, где с ним накануне встретился Гурциев. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы и по какой причине ветеран СВО приехал на встречу со смертником.

Следователи не исключают, что Пеньков мог не знать о бомбе, его могли использовать втемную. От взрыва он погиб сразу, Гурциев еще какое-то время был жив.

Возбуждено уголовное дело.

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