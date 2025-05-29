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09:54, 29 мая 2025Силовые структуры

Начато расследование из-за подрыва ветерана СВО в российском городе

СК возбудил дело из-за подрыва ветерана СВО Гурциева в Ставрополе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва в Ставрополе ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статьям 105 («Убийство общеопасным способом») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ.

В управлении СК по Ставропольскому краю уточнили, что на месте происшествия работают криминалисты.

29 мая у многоэтажного дома на улице Чехова были обнаружены два тела. У мужчин имелись телесные повреждения от взрывной волны.

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