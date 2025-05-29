Ветеран СВО погиб при взрыве в Ставрополе. Он мог стать жертвой теракта со стороны Киева

Губернатор Владимиров: Ветеран СВО Заур Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе

Взрыв прогремел в ночь на четверг, 29 мая, во дворе жилого дома в Ставрополе. ЧП произошло на улице Чехова.

Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату, был слышен громкий хлопок. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли двое человек. На место приехали саперы и кинологи.

Жертвой взрыва стал ветеран СВО

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, одним из погибших оказался ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев, учувствовавший в программе «Время героев». На данный момент причины произошедшего устанавливаются, рассматривается в том числе версия о теракте.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины Владимир Владимиров губернатор Ставропольского края

Известно, что вместе с Гурциевым погиб еще один мужчина — 29-летний Никита П..

Заур Гурциев был кадровым офицером Министерства обороны РФ, возглавлял Центр боевого управления авиацией. В Вооруженных силах страны служил с 2007 года. В сентябре 2024 года его назначили первым заместителем главы Ставрополя

Погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя

Согласно данным проекта «Время героев», погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя — он «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность». В том числе благодаря этому удалось поразить базу снабжения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

За боевые заслуги Заур Гурциев при жизни был награжден многими государственными наградами: это орден Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль Жукова, медаль Суворова

«Сохранить жизнь человека подвластно, наверное, одному Богу. Но снизить риски — это заслуга командира. И я считаю своей главной заслугой, что при выполнении боевых задач я относился к людям как к своим родным и сделал все, чтобы они были живы и здоровы», — говорил о своей службе Гурциев.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух мужчин по статье 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств»). По данным регионального Следственного комитета, на телах обоих присутствуют повреждения, характерные для взрывной волны.

Также сообщается, что при взрыве были повреждены несколько припаркованных рядом машин. Место происшествия оцеплено.