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10:51, 29 мая 2025Силовые структуры

Раскрыта мощность подорвавшей ветерана СВО в российском регионе взрывчатки

Мощность СВУ, подорвавшего ветерана СВО Гурциева, составляет 300 граммов тротила
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которым подорвали ветерана специальной военной операции (СВУ) Заура Гурциева, составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, взрывчатка была безоболочной, поэтому на месте трагедии не осталось обломков. Никита Пеньков нес СВУ в сумке. Оно было приведено в действие дистанционно после того, как мужчина подошел к военному. Этот момент попал в объектив уличной видеокамеры.

Возбуждено уголовное дело.

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