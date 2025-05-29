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16:56, 29 мая 2025Экономика

Мавзолей Ленина отреставрируют за десятки миллионов рублей

Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина за 19,6 миллиона рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Министерство культуры РФ заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве за 19,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал госзакупок.

Контракт на выполнение противоаварийных, реставрационных работ и работы по приспособлению к современному использованию был заключен с ГК «ЕКС». Согласно документу, ремонт должны завершить к 19 июню 2027 года.

Основные повреждения на объекте включают смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены, биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции, подвижки конструкций каркаса, а также шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия. В целом техническое состояние Мавзолея оценивается как «ограниченно работоспособное», однако состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» оценивается как аварийное.

Ранее Мавзолей Ленина был временно закрыт. Ограничение действовало с 23 апреля по 19 мая в связи с мероприятиями ко Дню Победы.

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