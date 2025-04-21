Мавзолей Ленина решили временно закрыть

ФСО: Мавзолей Ленина на Красной площади временно закроют

Мавзолей Ленина на Красной площади временно закроют. Об этом сообщает Федеральная служба охраны президента России (ФСО), в ведении которой находится памятник, заявление службы приводит ТАСС.

По заявлению ФСО, культурный объект, в котором выставлено тело Владимира Ленина, решили закрыть с 23 апреля по 19 мая. Причина временного ограничения доступа к музею — мероприятия в честь 9 мая, при проведении которых здание драпируется и становится частью трибуны.

В прошлый раз Мавзолей закрывали в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российские военные готовят к параду беспилотный летательный аппарат «Герань-2», а также барражирующие боеприпасы «Ланцет» и самоходную артиллерийскую установку «Мальва».