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00:51, 20 апреля 2025Россия

Стала известна готовящаяся к параду Победы военная техника

«Военный обозреватель» опубликовал фото техники, готовящейся к параду Победы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Стало известно, какая техника будет участвовать в параде Победы 9 мая на Красной площади. Фотографии техники опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, к параду готовят беспилотный летательный аппарат «Герань-2», а также барражирующие боеприпасы «Ланцет» и самоходную артиллерийскую установку «Мальва».

На опубликованных фотографиях запечатлено, как эту технику перевозят по улицам Москвы.

Ранее немецкая газета Bild писала, что Россия продемонстрирует реальные боевые возможности армии на параде Победы.

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