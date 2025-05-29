Медведь устроил пробежку по российскому городу

Медведь устроил пробежку по Перми

Медведь устроил пробежку по Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Жители российского города заметили медведя утром. Он шел к бассейну Пермского национального исследовательского политехнического университета. Позже животное увидели у детского сада. На размещенных кадрах видно, что во время прогулки медведь подпрыгивал и оглядывался по сторонам.

Ранее сообщалось, что бобр также решил прогуляться по российскому городу. Уточнялось, что его заметили в Ярославле. Он покрасовался перед людьми и скрылся в лесополосе.