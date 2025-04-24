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19:44, 24 апреля 2025Моя страна

Бобр решил прогуляться посреди российского города

Бобр решил прогуляться возле дороги посреди Ярославля
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Бобр решил прогуляться посреди Ярославля. Соответствующий материал публикует портал Yarnews.

По словам очевидцев, прохаживающегося в российском городе бобра заметили вечером, 23 апреля. Животное не вышло на дорогу, оставшись на обочине. Так, четвероногий покрасовался перед людьми и скрылся в лесополосе.

«К приходящим в Ярославль животным мы уже начинаем привыкать. Частыми гостями города являются лоси. Захаживают "на огонек" лисы, зайцы и даже медведи. Теперь вот и бобр пришел», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле лоси решили устроить трапезу на дороге в российском городе. Замеченные животные привлекли внимание очевидцев в Уфе.

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