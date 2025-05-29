Пушков: Мерц хочет превратить Германию в Четвертый рейх

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет превратить свою страну в Четвертый рейх. В этом его уличил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«У одержимости Украиной со стороны Мерца есть глубокая внутренняя причина. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — написал он.

По его мнению, в этом вопросе ему не будут мешать ни Великобритания, ни Франция, ни США, поскольку эти страны сами находятся в условиях «острейшего конфликта» с Россией.

Ранее Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет Taurus Украине. «Конечно, это вполне возможно. Мы всегда говорили, я и сам это говорил — Taurus требует многомесячного обучения солдат на Украине», — сказал он.

