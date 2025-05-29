Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 29 мая 2025Мир

Мерца уличили в желании создать Четвертый рейх

Пушков: Мерц хочет превратить Германию в Четвертый рейх
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет превратить свою страну в Четвертый рейх. В этом его уличил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«У одержимости Украиной со стороны Мерца есть глубокая внутренняя причина. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — написал он.

По его мнению, в этом вопросе ему не будут мешать ни Великобритания, ни Франция, ни США, поскольку эти страны сами находятся в условиях «острейшего конфликта» с Россией.

Ранее Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет Taurus Украине. «Конечно, это вполне возможно. Мы всегда говорили, я и сам это говорил — Taurus требует многомесячного обучения солдат на Украине», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Вучич нашел способ противостоять отправке сербских боеприпасов Киеву

    В России предрекли оставление ВСУ Сум без боя

    Показана работа российского снайпера в зоне СВО

    Мерца уличили в желании создать Четвертый рейх

    В Турции заявили о возможной встрече делегаций России и Украины на следующей неделе

    В Госдуме прокомментировали включение Мединского в базу «Миротворца»

    США пообещали сообщить о направлении представителя Трампа на переговоры по Украине

    Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

    Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости