Миф о вреде связанной с будильником привычки опровергли

Врач Каллехо заявил, что откладывание будильника повышает работоспособность

Привычка несколько раз откладывать будильник перед тем, как окончательно встать с кровати, считается вредной. Однако анестезиолог Дэвид Каллехо в разговоре с изданием Vanitatis опроверг этот миф.

По словам медика, существует мнение, будто откладывание будильника приводит к нарушению циркадных ритмов и усталости в течение всего дня. Однако последние исследования ученых показывают, что это не так, подчеркнул он.

Врач объяснил, что если откладывать будильник не слишком часто, а только один раз в первые полчаса после пробуждения, можно повысить внимательность и умственную работоспособность, а также снизить риск головокружения при резком подъеме с кровати. Он подчеркнул, что такая стратегия будет особенно полезна для людей, которым трудно вставать по утрам.

Ранее врач Марри Хорват рассказал, почему некоторые люди чувствуют усталость даже после полноценного сна. По его словам, это может быть связано с анемией.