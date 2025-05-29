Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:38, 29 мая 2025Забота о себе

Миф о вреде связанной с будильником привычки опровергли

Врач Каллехо заявил, что откладывание будильника повышает работоспособность
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Привычка несколько раз откладывать будильник перед тем, как окончательно встать с кровати, считается вредной. Однако анестезиолог Дэвид Каллехо в разговоре с изданием Vanitatis опроверг этот миф.

По словам медика, существует мнение, будто откладывание будильника приводит к нарушению циркадных ритмов и усталости в течение всего дня. Однако последние исследования ученых показывают, что это не так, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Врач объяснил, что если откладывать будильник не слишком часто, а только один раз в первые полчаса после пробуждения, можно повысить внимательность и умственную работоспособность, а также снизить риск головокружения при резком подъеме с кровати. Он подчеркнул, что такая стратегия будет особенно полезна для людей, которым трудно вставать по утрам.

Ранее врач Марри Хорват рассказал, почему некоторые люди чувствуют усталость даже после полноценного сна. По его словам, это может быть связано с анемией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

    В России спасли девять месяцев работавшего за еду на ферме мужчину

    Установлена личность погибшего вместе с ветераном СВО в российском городе мужчины

    Приложение «Авито» пропало из App Store

    Загадочный череп в розовом полотенце нашли в поле

    Кишащую червями кисту удалили на шее ребенка в России

    Слухи о скорой заморозке вкладов в России объяснили

    Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

    Армия России прорвала оборону в Харьковской области

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости