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10:33, 28 мая 2025Забота о себе

Объяснены причины усталости даже после полноценного сна

Врач Хорват связал усталость после полноценного сна с анемией
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Врач Марри Хорват заявил, что у усталости, которая ощущается даже после полноценного сна, есть несколько причин. Их он перечислил в разговоре с изданием Infobae.

Хорват объяснил, что при наличии апноэ во сне постоянно происходят микропробуждения, которые человек может даже не осознавать. Однако на протяжении всего следующего дня он будет ощущать усталость, несмотря на восьмичасовой ночной отдых, предупредил он.

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По словам врача, мешать спокойному сну может синдром беспокойных ног. Он связал дневную усталость с нарколепсией ─ заболеванием, характеризующимся приступами непреодолимой сонливости. Наконец Хорват посоветовал при наличии этой проблемы сдать анализ крови на анемию, а женщинам ─ еще и на гормоны.

Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер предупредила о необычных последствиях бессонницы. По ее словам, недостаток ночного отдыха приводит к появлению прыщей.

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