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17:38, 29 мая 2025Силовые структуры

Молодой россиянин хладнокровно расправился с 85-летним дедом из-за денег

В Новошахтинске юноша до смерти забил своего 85-летнего деда из-за 40 тыс рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новошахтинске задержан 18-летний местный житель, хладнокровно расправившийся со своим 85-летним дедом из-за 40 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой») и части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. На допросе он дал признательные показания. В ближайшее время юноше предъявят обвинение. Следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте.

По данным ведомства, преступление произошло 27 мая. Молодой человек пришел к своему дедушке и напал на него со спины. Он избил пожилого мужчину по голове деревянной палкой. От полученных травм пенсионер не выжил. Затем фигурант украл у него 40 тысяч рублей и ушел.

После задержания подозреваемого правоохранители провели обыск его жилища. В результате они обнаружили ключ от дома потерпевшего и одежду, на которой остались следы крови.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 34-летним мужчина жестоко расправился с 70-летним пенсионером и расчленил его.

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