Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина жестоко расправился с пенсионером

Shot: В Ставропольском крае мужчина зарезал и расчленил пенсионера
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Ставропольском крае 34-летним мужчина жестоко расправился с 70-летним пенсионером и расчленил его. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в начале февраля пенсионер поссорился со знакомым у себя дома. Мужчина схватил нож и вонзил в шею потерпевшего. Он решил скрыть произошедшее и расчленил тело. Останки подозреваемый подкинул в дом, который находился в нескольких минутах ходьбы от места расправы.

Родственники пенсионера искали его с волонтерами и полицией. 5 марта полицейским удалось задержать подозреваемого, он скрывался в Нальчике. Мужчина признал вину, сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что в Минусинске в Красноярском крае 35-летний подозреваемый в расправе над супругами-пенсионерами рассказал о мотивах совершения преступления.

    Обсудить
    Последние новости

    Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому с F-16

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

    Стали известны подробности о состоянии президента Южной Осетии после госпитализации

    Российские Т-72 получили «Реликт» от Т-90М

    В МИД России прокомментировали перезагрузку отношений с США

    Стало известно о перебросе под Харьков мобилизованных и дезертировавших бойцов ВСУ

    В разведке США назвали массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»

    Россиянам рассказали о повышении социальной пенсии

    Стало известно о серьезнейших проблемах у ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше