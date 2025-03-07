В российском регионе мужчина жестоко расправился с пенсионером

Shot: В Ставропольском крае мужчина зарезал и расчленил пенсионера

В Ставропольском крае 34-летним мужчина жестоко расправился с 70-летним пенсионером и расчленил его. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в начале февраля пенсионер поссорился со знакомым у себя дома. Мужчина схватил нож и вонзил в шею потерпевшего. Он решил скрыть произошедшее и расчленил тело. Останки подозреваемый подкинул в дом, который находился в нескольких минутах ходьбы от места расправы.

Родственники пенсионера искали его с волонтерами и полицией. 5 марта полицейским удалось задержать подозреваемого, он скрывался в Нальчике. Мужчина признал вину, сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что в Минусинске в Красноярском крае 35-летний подозреваемый в расправе над супругами-пенсионерами рассказал о мотивах совершения преступления.