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18:09, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

NBC News: Монахиня Маризеле Кассиано выступила с битбоксом в эфире телеканала
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: NBC News

Бразильская монахиня Маризеле Кассиано покорила телезрителей своим выступлением в эфире католического телеканала Pai Eterno с битбоксом — музыкальным жанром, где ритмы создаются с помощью голоса. На это обратило внимание издание NBC News.

В эфире Кассиано в традиционном монашеском облачении спела, исполнила битбокс, а затем станцевала в компании еще одной монахини и священника.

Издание отмечает, что видео с выступлением быстро разлетелось по интернету и покорило зрителей, которые выразили свой восторг от увиденного в социальных сетях. Пользователи отметили, что подобные выступления помогают бороться со стереотипами о религиозной жизни.

«Мне очень нравится наблюдать за тем, как они демонстрируют свои таланты», «Веселье — это не грех», — написали участники обсуждения. Также комментаторы сравнили трио с героями известной американской комедии «Действуй, сестра!» с Вупи Голдберг в главной роли, где монашки благодаря музыке смогли найти общий язык с молодежью и обрести популярность.

Ранее сообщалось, что телезрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика по имени Корнел Хриска-Мунн во время прослушиваний на британском шоу талантов Britain's Got Talent. А главный судья шоу и известный продюсер Саймон Коуэлл назвал выступление Хриски-Мунна вдохновляющим.

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