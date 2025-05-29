Мошенники создали фейковый сайт МВД для кражи данных россиян

Мошенники создали фейковый сайт МВД для получения и использования данных россиян

Мошенники создали поддельный сайт МВД России с целью получения персональных данных россиян. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram.

Пост сопровождается скриншотом фейковой страницы. В ведомстве уточнили, что цель злоумышленников — получение и использование личных данных в многокомпонентных мошеннических схемах. Отмечается, что поддельный ресурс уже направлен на блокировку, однако россиян предупредили о возможном появлении схожих сайтов. «Официальный сайт МВД России — мвд.рф. Фишинговые адреса часто содержат ошибки (например, mvd-ru.com) или используют зоны вроде .xyz, .biz», — добавили в ведомстве.

Ранее МВД предупредило, что злоумышленники начали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Смысл этих ботов заключается в том, чтобы жертва ввела в появившееся окно пароль из СМС и предоставила доступ к своему аккаунту на портале.