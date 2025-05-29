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14:35, 29 мая 2025Силовые структуры

Мотогонщик устроил стрельбу в российском городе

В Ленобласти мотогонщик задержан за стрельбу из пистолета для устрашения детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

Во Всеволожске Ленинградской области задержан 50-летний мотогонщик, который открыл стрельбу из травматического пистолета для устрашения пятиклассников, побивших окна в его мотоклубе. Об этом сообщает «Mash на Мойке» в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел у заброшенного мотоклуба на Дороге жизни, построенного мужчиной 20 лет назад. Отмечается, что клуб не функционирует из-за долгих судебных разбирательств по вопросу получения права собственности на землю и здание. Знакомые россиянина увидели, как туда пробрались дети, стали хулиганить внутри и бить окна. Мотогонщик приехал к зданию вместе с другом и увидел убегающих школьников.

Мужчина достал пистолет и не менее двух раз выстрелил в воздух. Ему удалось поймать одного из мальчиков. Школьник смог привлечь внимание местных жителей, и те вызвали полицию. Мать ребенка написала заявление в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бородатый мужчина в одежде с эмблемой частной военной компании устроил стрельбу на Дунайском проспекте.

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