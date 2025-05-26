Бородатый человек в одежде с эмблемой ЧВК «Вагнер» устроил стрельбу в российском городе

В Петербурге мужчина с эмблемой ЧВК устроил стрельбу на Дунайском проспекте

В Санкт-Петербурге бородатый мужчина в одежде с эмблемой частной военной компании (ЧВК) устроил стрельбу на Дунайском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло в ночь на 26 мая. Тогда в полицию позвонила местная жительница и сказала, что у дома № 43, корпус 1 молодой бородатый мужчина среднего роста выстрелил не менее пяти раз. По ее словам, он был в серых штанах, черной куртке и в черной кепке с белой эмблемой и кофте с черепом, как у представителей ЧВК «Вагнер». Злоумышленник ушел до приезда правоохранителей. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили гильзу от холостого патрона. Ориентировка на стрелка была направлена во все отделы районного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Россоши Воронежской области неизвестный устроил стрельбу по людям на вокзале и скрылся.