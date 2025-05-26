Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:09, 26 мая 2025Силовые структуры

Бородатый человек в одежде с эмблемой ЧВК «Вагнер» устроил стрельбу в российском городе

В Петербурге мужчина с эмблемой ЧВК устроил стрельбу на Дунайском проспекте
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге бородатый мужчина в одежде с эмблемой частной военной компании (ЧВК) устроил стрельбу на Дунайском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло в ночь на 26 мая. Тогда в полицию позвонила местная жительница и сказала, что у дома № 43, корпус 1 молодой бородатый мужчина среднего роста выстрелил не менее пяти раз. По ее словам, он был в серых штанах, черной куртке и в черной кепке с белой эмблемой и кофте с черепом, как у представителей ЧВК «Вагнер». Злоумышленник ушел до приезда правоохранителей. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили гильзу от холостого патрона. Ориентировка на стрелка была направлена во все отделы районного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Россоши Воронежской области неизвестный устроил стрельбу по людям на вокзале и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы

    Российские военные получили возможность блокировать ВСУ в ДНР

    Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков

    Стало известно о двух попытках проникновения ВСУ в Курскую область на квадроциклах

    В космосе обнаружили «скопление душ»

    Пушилин заявил о росте числа пленных солдат ВСУ

    На Украине признали одну проблему в зоне СВО

    В России задумались о продаже производителя колбас

    Российский генерал заявил о победе в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости