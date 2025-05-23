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21:01, 23 мая 2025Силовые структуры

Неизвестный устроил хаотичную стрельбу по людям на вокзале в российском городе

В Россоши мужчина устроил стрельбу по людям на вокзале
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Россоши Воронежской области неизвестный устроил стрельбу по людям на вокзале и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, около 17:00 по московскому времени мужчина, стоявший около входа в магазин на вокзале, достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Ранен один человек — его с ранением в грудь его госпитализировали в реанимацию. Стрелявшего разыскивают, в городе ввели план «Перехват».

Ранее сообщалось, что петербуржец угрожал пистолетом персоналу фастфуда, чтобы ему быстрее выдали заказ. Сотрудники исполнили требование мужчины и вывели его из помещения.

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