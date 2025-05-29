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08:39, 29 мая 2025Экономика

На зеленой линии московского метро восстановлено движение поездов

Дептранс: Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы ввели в график
Виктория Клабукова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Движение на Замоскворецкой линии московского метрополитена введено в график. Об этом в своем Telegram-канале информирует столичный дептранс.

Интервалы движения были временно увеличены на северном участке зеленой линии около 6:30 утра. Движение поездов было приостановлено из-за человека на путях. Как уточняет Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы», инцидент произошел на станции «Динамо». Пострадавшим оказался 70-летний пенсионер, в результате происшествия он лишился ноги.

Ранее сообщалось, что ввиду строительства пересадки на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии временно закроют участок метро от «Новых Черемушек» до «Октябрьской» Калужско-Рижской линии. Ограничение будет действовать с 31 мая по 1 июня, а также с 7 июня по 8 июня, в эти дни для горожан запустят бесплатные автобусы.

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