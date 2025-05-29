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12:58, 29 мая 2025Мир

Муж австралийского дипломата оказался в суде за плевок в подростка из-за регби

Новозеландский суд оправдал мужа австралийского дипломата за плевок в подростка
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: David Rowland / Reuters

Муж австралийского дипломата оказался в новозеландском суде за плевок в подростка из-за матча по регби. Об этом сообщает Associated Press.

Суд оправдал мужчину, хотя он признал себя виновным в нападении в состоянии алкогольного опьянения, плюнув в подростка во время уличной драки в ночь матча по регби в Веллингтоне.

Судья заявил, что мужчине могут запретить выезжать за границу к месту будущих командировок жены. Отмечается, что семья может быть разделена, если Австралийская верховная комиссия решит, что он не может оставаться в Новой Зеландии «для сохранения двусторонних отношений между странами».

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда мужчина посетил матч по регби между Новой Зеландией и Австралией, который австралийская сборная проиграла. После матча, он прибыл в главный ночной район Веллингтона, где в состоянии алкогольного опьянения подошел к группе подростков и начал проявлять агрессию, когда они не захотели с ним разговаривать. Его арестовали случайно проходившие мимо полицейские.

Весной 2024 года высокопоставленного британского военного и обладателя ордена Британской империи генерал-майора Чарли Герберта отправили домой из Афганистана из-за выпитой с коллегами бутылки шампанского.

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