На российском заводе найден новорожденный ребенок без признаков жизни

В Рязани задержана женщина за убийство новорожденного сына

В Рязани задержана мать, расправившаяся с новорожденным сыном. Его нашли на территории мусороперерабатывающего завода АО «Рязанский Скарабей». Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют причины и мотивы ее поступка.

По его словам, 26 мая на территории завода обнаружен новорожденный мальчик со следами от насильственной расправы.

Ранее сообщалось, что в Казани суд арестовал 49-летнего гражданина Турции, расправившегося с женой на глазах у их сына. Он расправился с супругой, с которой находился в процессе развода, в день рождения их общего сына. В день празднования трехлетия ребенка мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где спровоцировал конфликт и достал нож.