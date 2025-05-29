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16:56, 29 мая 2025Силовые структуры

На российском заводе найден новорожденный ребенок без признаков жизни

В Рязани задержана женщина за убийство новорожденного сына
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Рязани задержана мать, расправившаяся с новорожденным сыном. Его нашли на территории мусороперерабатывающего завода АО «Рязанский Скарабей». Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют причины и мотивы ее поступка.

По его словам, 26 мая на территории завода обнаружен новорожденный мальчик со следами от насильственной расправы.

Ранее сообщалось, что в Казани суд арестовал 49-летнего гражданина Турции, расправившегося с женой на глазах у их сына. Он расправился с супругой, с которой находился в процессе развода, в день рождения их общего сына. В день празднования трехлетия ребенка мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где спровоцировал конфликт и достал нож.

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