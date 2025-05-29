На Украине сравнили Minecraft со службой в ВСУ

Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ по молодежному контракту с Minecraft

Сумской областной военкомат сравнил службу по контракту в Вооруженных сил Украины (ВСУ) с компьютерной игрой в Minecraft. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В игре ты начинал ни с чем — кирка, дрова, ночь на деревьях. В армии — с базовой подготовки, броников и побратимов», — говорится в начале сообщения Сумского военкомата.

Далее идет сравнение строительства базы в игре с защитой своей страны, а также создание команды на сервере со службой в подразделении.

Сумская область находится на границе с Курской областью России, на северо-востоке Украины. Ранее ТАСС со ссылкой на силовые источники сообщало, что в этом регионе сосредоточили не менее девяти подразделений ВСУ.