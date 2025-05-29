ТАСС: ВСУ сосредоточили на сумском направлении не менее девяти соединений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили на сумском направлении не менее девяти соединений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник сосредоточил на сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами (21, 41 и 67 ОМБр), так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями (79, 82, 95 ОДШБр, 78 ОДШП)», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, Киев отправил на сумское направление силы территориальной обороны, пограничников, участвовавших во вторжении в Курскую область солдат из 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ и бойцов украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершил свой визит в Германию. Причиной этого, по информации газеты Der Spiegel, стало наступление российских войск в Сумской области.