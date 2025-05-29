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16:29, 29 мая 2025Мир

На Западе назвали неожиданное последствие конфликта на Украине для России

Профессор Миршаймер: Конфликт на Украине выгодно сблизил Россию с Китаем
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Конфликт на Украине выгодно сблизил Россию с Китаем, что послужило началом сотрудничества, где обе стороны извлекают преимущество и доверяют друг другу. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Одно из главных последствий конфликта на Украине стало то, что Россия оказалась в объятиях Китая», — указал исследователь.

При этом Миршаймер подчеркнул, что России нет смысла отказываться от этой линии и менять ее в сторону сотрудничества с Соединенными Штатами. Он указал, что Москва не доверяет администрации президента США Дональда Трампа и его попытки закончить конфликт на Украине ради сближения с российской стороной против Китая обречены на провал.

Ранее Миршаймер заявил, что президент России Владимир Путин вернул России статус великой державы, который она утратила в 1990-е годы. По его словам, в 1990-е годы Россия не могла ничего возразить странам Запада из-за нехватки мощи, однако начало Специальной военной операции (СВО) на Украине официально ознаменовало возвращение Москвой великодержавного статуса и способность отстаивать свои национальные интересы.

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