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15:55, 29 мая 2025Мир

На Западе признали Россию великой державой

Профессор Миршаймер: Путин вернул России статус великой державы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин вернул России статус великой державы, который она утратила в 1990-е годы. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Россия была чрезвычайно слабой страной. Только недавно Путин вернул русских к жизни, и мы [американцы] вновь признаем их великой державой», — отметил исследователь.

Миршаймер подчеркнул, что на это непосредственно повлияло расширение НАТО на Восток. По его словам, в 1990-е годы Россия не могла ничего возразить странам Запада из-за нехватки мощи, однако начало Специальной военной операции (СВО) на Украине официально ознаменовало возвращение Москвой великодержавного статуса и способность отстаивать свои национальные интересы. Политолог добавил, что такие действия неизбежны и являются «вопросом выживания».

Ранее Миршаймер заявил, что США ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и Китая. По мнению эксперта, украинский кризис вредит Вашингтону из-за невозможности сосредоточиться на сдерживании Пекина. Кроме того, он указал на взаимовыгодное сотрудничество России и Китая, резюмировав, что обеим державам нет резона идти на уступки Соединенным Штатам.

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