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07:08, 29 мая 2025Мир

В США посчитали опасным сближение Китая и России

Профессор Миршаймер назвал ошибкой США сближение России и Китая из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и КНР. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению эксперта, конфликт на Украине вредит США из-за невозможности сосредоточиться, а также из-за сближения России и Китая. «Продолжение конфликта совершенно нерационально для нас, и поэтому мы оказались в печальном положении», — отметил он.

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Миршаймер подчеркнул, что Вашингтон опасается союза Москвы и Пекина, однако из-за ошибки Украиной ситуация серьезно ухудшилась.

«Вместо того, чтобы обратить свое внимание на Китай, мы приложили все усилия, чтобы спровоцировать Россию, которая не была угрозой Европе и НАТО, а теперь они [Россия и Китай] близки как никогда», — заключил профессор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин опровергают тезис Запада о столкновении великих держав. По его мнению, отношения двух стран развиваются динамично и находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю.

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